زاهي حواس يكشف أحلامه بتحويل أهرامات الجيزة إلى متحف

أشاد عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" بالدور الذي تقوم به شرطة السياحة والآثار في السيطرة والحفاظ وتأمين الأماكن الأثرية والسياحية في سقارة والهرم والأقصر وغيرها من الأماكن الأثرية والسياحة في مصر، جاء ذلك خلال مقابلة "حواس" مع موقع CNN عربية.



وأستنكر "حواس" بعض المضايقات التي يتعرض لها بعض الزوار والسائحين خارج المنطقة الأثرية، وعبر عن أمله في تحويل أهرامات الجيزة إلى متحف مفتوح، وانتظار افتتاح تطوير منطقة آثار الهرم مع افتتاح المتحف المصري الكبير أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين.



وشدد "حواس" على أهمية تدريس مادة السياحة لطلاب المدارس الابتدائية، حتى يعلموا مدى تأثيرها على كل منزل، مؤكدًا أهمية احترام السائح، لأن السياحة مورد مهم للعملة الصعبة، وتصب في صالح الدخل القومي المصري.