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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن ضم هاري كين

هاري كين
هاري كين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تعاقده رسميا مع النجم الإنجليزي هاري كين، قادما من صفوف توتنهام.
وذكر النادي الألماني في بيان رسمي، اليوم السبت، أن هاري كين وقع عقدا مع بايرن ميونخ حتى صيف 2027، وسيرتدي رقم 9 مع الفريق.

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هاري كين ينتقل إلى بايرن ميونيخ

وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "لقد كانت عملية طويلة، لكننا الآن أكثر سعادة لأن هاري كين سيرتدي قميص بايرن ميونيخ بأثر فوري".


وأضاف:" كان هاري كين لاعب أحلامنا المطلق منذ البداية، هو مناسب تمامًا لنا ولجينات النادي من حيث كرة القدم والشخصية".

هاري كين سيواصل هذا النجاح


واختتم:"لطالما كان المهاجمون ذوو المستوى العالمي عاملاً مهمًا عندما احتفل بايرن ميونخ بأعظم انتصاراته، ونحن مقتنعون بأن هاري كين سيواصل هذا النجاح القصة، يمكن لجمهورنا التطلع إلى واحد من أفضل الهدافين في عصرنا".

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