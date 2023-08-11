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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب توتنهام يعلن احتمالية رحيل هاري كين عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية

صدى البلد

أكد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، احتمالية رحيل مهاجمه هاري كين عن الفريق الانتقالات الصيفية الجارية.


وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير، في تصريحات للصحفيين: " يبدو أننا سنمضي قدما بدون هاري كين".


ومن جانب أخر، أبلغ توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ الصحفيين: "نعمل بضغط شديد على هذا الاتفاق، يمكننا أن نؤكد ذلك، لكن بينما نتحدث الآن لم يحدث أي اتفاق لذا لا يمكن للمدرب أن يتحدث عن لاعب ليس بناديه".


وأضاف "أتفهم الكثير من الأسئلة عن الاحتمالات والمواعيد، كل الخيارات مفتوحة، أولها أن نضم اللاعب وحتى اللحظة هذا لم يحدث".


وتابع "إنه اتفاق ضخم، نتحدث عن قائد منتخب إنجلترا يغادر الدوري الإنجليزي الممتاز".


ووافق قائد إنجلترا على الانتقال لبايرن ومن المتوقع وصوله إلى ميونيخ في وقت لاحق اليوم لإكمال الصفقة التي تقدر بنحو 100 مليون يورو، وهو رقم قياسي في الدوري الألماني.

كين الانتقالات الصيفية الجارية بوستيكوجلو توتنهام توتنهام هوتسبير

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