برلمان

توافد الناخبين أمام لجان أسيوط في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
عبد الرحمن سرحان

فتحت اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط أبوابها صباح اليوم الثلاثاء أمام الناخبين، في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب 2025، واستقبلت الناخبين منذ التاسعة صباحاً للإدلاء بأصواتهم.

وشهدت مختلف مراكز ومدن المحافظة، توافدًا من المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث حرص الناخبون على المشاركة في الاستحقاق الديمقراطي والإدلاء بأصواتهم.

وتُجرى عملية التصويت داخل البلاد على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح.


وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.


وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية بمحافظات المرحلة الأولى، من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.

وتستمر غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في انعقادها لمتابعة تصويت المصريين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تجرى يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر 2025)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وتتابع غرفة العمليات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سير العملية الانتخابية، سواء قبل فتح باب التصويت والاستعدادات، وفتح اللجان الانتخابية، وتتابع انتظام عملية التصويت على مدار اليوم منذ فتح اللجان في التاسعة صباحاً حتى غلقها في التاسعة مساءً، لرصد كل ما يتعلق بانتظام العملية الانتخابية وإقبال الناخبين.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انعقادها بشكل دائم لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، حتى انتهاء العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب 2025 انتخابات مجلس النواب انتخابات النواب 2025 البرلمان انتخابات البرلمان

