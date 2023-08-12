الدوري الإنجليزي.. تأجيل مباراة آرسنال ونوتنجهام 30 دقيقة.. اعرف السبب

أعلن نادي آرسنال تأجيل مباراته أمام نوتنجهام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، لمدة 30 دقيقة.

وكان من المقرر انطلاق مباراة آرسنال ونوتنجهام في تمام الثانية والنصف ظهرا، لكنها تأجلت بسبب خلل مفاجيء في النظام الإلكتروني لتذاكر حضور المباراة.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: توماس باراتي - وايت - سالبيا - تيمبر

خط الوسط: أوديجارد - ديكلان رايس - هافيرتز

خط الهجوم: ساكا - مارتينيلي - نيكيتاه

أعلن نادي آرسنال تأجيل مباراته أمام نوتنجهام في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي، لمدة 30 دقيقة.