باكستان .. أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف أعمال

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، أعلن اليوم السبت، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار، لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة.

يأتي ذلك بعد إقرار الرئيس الباكستاني عارف علوي، توصية بحل البرلمان قبل 3 أيام من انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.

الانتخابات العامة

ويجب أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يومًا من حل البرلمان، لكنها قد تتأجل لعدة أشهر، إذ تتعين على مفوضية الانتخابات إعادة ترسيم حدود مئات الدوائر الانتخابية، بناءً على البيانات الجديدة لتعداد السكان الجديد.