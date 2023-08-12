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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي | فولهام يهزم إيفرتون .. وتعادل وست هام وبورنموث

صدى البلد

شهدت الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، إقامة مباراتين بين وست هام وبورنموث وإيفرتون ضد فولهام.

وست هام ضد بورنموث

انتهت مباراة وست هام يونايتد وبورنموث، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في اللقاء الذي جمع بينهما، على استاد “فيتاليتي”.

تقدم جارود بوين بالهدف الأول لفريق وست هام، في الدقيقة 51، ثم تعادل دومينيك سولانكي لصالح فريق بورنموث بهدف في الدقيقة 82.

إيفرتون ضد فولهام

 

تعرض فريق إيفرتون للهزيمة بهدف مقابل لا شيء أمام نظيره فولهام، في المباراة التي أقيمت بينهما، على استاد “جوديسون بارك”.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق بوبي ريد في الدقيقة 73.

وست هام بورنموث إيفرتون فولهام الدوري الإنجليزي

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