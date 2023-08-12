بعد الخسارة من الدنمارك| تفاصيل جلسة رئيس اتحاد اليد مع المنتخب

حرص الدكتور محمد الأمين رئيس اتحاد اليد على عقد جلسة مع لاعبى منتخب مصر لكرة اليد للشباب فى حضور الجهاز الفنى للتأكيد على قدرتهم على تحقيق الميدالية البرونزية غدا فى مباراة كرواتيا فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم المقامة حاليا فى كرواتيا لمواليد 2004 .

وشهد الاجتماع اشادة الأمين بلاعبى المنتخب بعد الاداء المميز على مدار البطولة وفى مباراة الدنمارك أمس فى المربع الذهبى للبطولة التى خسرها المنتخب بصعوبة من أبطال العالم .

وحرص الأمين خلال الجلسة علي ورفع روحهم المعنوية قبل مواجهة كرواتيا وتقليل الضغط علي لاعبى المنتخب وقدرتهم على تحدى كل المواقف والعودة بالميدالية البرونزية .

وقال : النتيجه في علم الغيب ولكن المطلوب مواصلة عروضكم القوية واستمرار الكفاح والاجتهاد بروح قتالية وهوه الاهم ، والتمسك بالمنافسة علي ميدالية تؤكد تفوق هذا الجيل المميز الذي حظي بدعم هائل واشادات واسعة من الجميع ، والتف حوله الجمهور المصري بمختلف فئاته بعدما استطاع خطف الانظار بمستواه الرفيع الذي قدمه في بطولة العالم وحقق انتصارات مدوية علي منتخبات اليابان والتشيك وايسلندا والبرازيل وجزر الفار .

واختتم الامين محاضرته مع اللاعبين بان لكل مجتهدا نصيب ، وتعاهد اللاعبون ببذل قصاري جهدهم واستعادة الانتصارات ..