الزراعة: لدينا اكتفاء ذاتيا من الخضروات.. والصوب توفر آلاف فرص العمل

أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الصوب الزراعية توفر آلاف فرص العمل للمصريين.

وقال محمد القرش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك مشروعات مكملة كثيرة ترتبط بالصوب الزراعية تحتاج إلى عمالة كثيرة ".

وأضاف محمد القرش:" يتم تنفيذ عمليات تغليف وتعبئة وإنتاج تقاوي وتجهيز أراضي الصوب الزراعية ".

وتابع محمد القرش:" الصوب الزراعية توفر احتياجات المواطنين من الخضروات والفاكهة ويتم التصدير للخارج أيضا".

وأكمل محمد القرش:" لدينا اكتفاء ذاتيا كاملا من كل أنواع الخضر نتيجة المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة ".