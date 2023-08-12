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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أعلى إنتاجية..

أحمد موسى: مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب الأكبر في مصر

مشروع الصوب الزراعية
مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الصوب الزراعية تمكننا من التحكم في أنواع الخضر والفاكهة التي يتم زراعتها .

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الصوب الزراعية تمكننا من الزراعة في أي وقت والتغلب على أي مشاكل خاصة بالعروات، أن  مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية هو الأكبر في مصر ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب توفر أعلى إنتاجية في المحاصيل الزراعية ".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  آلاف الأفدنة متواجدة في مشروع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب بحوالي 10 آلاف فدان ".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" يتم زراعة الخضروات والفواكهة في قاعدة محمد نجيب"، وعرض أحمد موسى فيديو حديث لمورع الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية .

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