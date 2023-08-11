محمد الباز: مشروع الصوب الزراعية حافظ على الأمن الغذائي المصري

قال الإعلامي محمد الباز، إن جماعة الإخوان منذ عزل محمد مرسي ولديهم طريقة ممنهجة لإنهاك الدولة، بنشر الشائعات وتصدير الازمات.



وأضاف محمد الباز ، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجماعة تستهدف من خلال طريقتها الممنهجة في نشر الشائعات تركيع الدولة المصرية، فعلى سبيل المثال ستجد الجماعة أطلقت في فترات سابقة دعوات مثل "عطل عربيتك"، لتصدير أزمة زحام على الطريق.



وأوضح محمد الباز: "الإخوان ماشيين بطريقة إربك وانهك الدولة، وهتزود السخط الشعبي، والناس هتبقى جاهزة لما حد يولع الفتيل، ودي استراتيجية واضحة جدا في أدبياتهم".



وأشار إلى أن المواطن شاهد بنفسه على تدشين الدولة مشروعات كبيرة تكلفت مليارات الجنيهات، ومشروع الصوب الزراعية، والذي تشكك في جدواه الجماعة ساهم في الحفاظ على الأمن الغذائي المصري.



وأردف: "لما كان في أزمة طاحنة مثل كورونا وخطوط الإمداد تعرضت لخلل، لم تواجه مصر أي أزمة في توفير السلع، وحتى السعر لو زيادة شوية لكن كان دايما عندنا احتياجاتنا".