الباز: لقاء السيسي وبن زايد في العلمين له دلالات مهمة وإيجابية

أشاد الإعلامي محمد الباز، عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في مدينة العلمين الجديدة.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" إن مصر تمثل لكل قادة العالم مكانًا يستمتعون بوقتهم فيه، مشيرًا إلى أن جزءً من الزيارة إجازة وجزء منها عمل.



وأشار إلى أن وجود الشيخ محمد بن زايد في العلمين الجديدة إشارة إيجابية جدًا، متابعًا: "تشعر أن هناك حالة من الأمن والراحة والاطمئنان".

وتابع: "الدلالة الثانية لهذا اللقاء نفي كل ما يُشاع عن توتر علاقات مصر مع دول شقيقة" مشيرًا إلى أن السياسة شد وجذب واتفاق واختلاف في الرؤى ووجهات النظر.

وأضاف: "بيان متحدث الرئاسة أكد تطابق الرؤى بين مصر والإمارات" موضحًا أن هناك منصات ومحللين يقولون إن هناك علاقات وتوتر فيحدث لقاء مثل هذا تتجدد في التأكيدات على أن الأمور طيبة.

كما أكد أن اللقاء أكبر من كونه لقاء بروتوكولي أو لقاء بين رئيسين، فهو يحمل دلالات مهمة وإيجابية في الوقت نفسه.