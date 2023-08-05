لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين .. الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين بمدينة العلمين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في مدينة العلمين.

وأكد الجنبان خلال اللقاء قوة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وبحث سبل مواصلة العمل لتعزيز آليات التعاون المشترك، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتنموية، على النحو الذي يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو التقدم والاستقرار والازدهار، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

كما بحث الرئيس السيسي مع ملك البحرين آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث تطابقت الرؤى بشأن أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المتنامية في المنطقة والعالم.

وأكدا حرصهما على مواصلة التنسيق الوثيق على جميع المستويات في ضوء ما يربط البلدين من أواصر تاريخية وطيدة على المستويين الرسمي والشعبي.