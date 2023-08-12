لماذا كلفت القيادة السياسية الحكومة بـ توطين صناعة النقل .. خبراء يكشفون الأسباب

100 مليار دولار | الأدوات الصحية : نمهّد لفتح أسواق تصديرية .. خاص



العجواني : تصنيع العدد والماكينات محليًا يوفر على مصر 2.5 مليار دولار |خاص



ثمن خبراء الاقتصاد من تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالبدء فورا في تعظيم قوي الإنتاج المحلي وتعظيم قدرات قطاع النقل بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي، موضحين أن توطين الصناعة المحلية يساهم في توفير فرص عمل للشباب و يفتح أسواق جديدة.



وأشاد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين الصناعة المحلية ، مُتوقعًا أن تكون هناك مفاجأة عام 2023 الجارى في قطاع الأدوات الصحية فيما يتعلق بالتصدير في ظل تحول نسبة كبيرة من المستوردين إلى مصنعين ، طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة ، والدور الكبير الذي تقوم به الشُعبة في الفترة الأخيرة.



وقال "السميح" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إنه تم تغطية احتياجات السوق المحلي في هذا القطاع في الفترة الأخيرة بمنتجات " صنع في مصر" ، وهو ما يؤكد نجاح المنتج بالسوق المحلي ، ولذلك نتجه حاليًا لدراسة السوق الخارجي تمهيدًا لفتح أسواق تصديرية جديدة لدعم الصادرات المصرية التي نتطلع إلى الوصول بها إلى 100 مليار دولار طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية إلى أننا نركز على جودة المنتج وسعره بأن يكون مناسبًا ؛ حتى نستطيع غزو كثير من الأسواق ، في ظل إن هناك كثيرًا من الدول تفضل المنتج المصري ، ونسعى إلى زيادة الاستفادة من السفارات المصرية والملاحق التجاريين لدخول كثير من الأسواق في الدول المختلفة.

وفي الفترة الأخيرة المنتج المصري وصل لجودة ممتازة ، وأكبر دليل على هذا أنه وفر احتياجات السوق المحلي ، حيث كنا نستورد تقريبًا أكثر من 80% في قطاعنا من الخارج من الصين وأوروبا ، والأمر اختلف تمامًا في ظل توجه الدولة للتصنيع ، ولذلك أوجه الدعوة لكافة المستوردين بأن يزيد اهتمامهم بالتصدير خلال المرحلة القادمة في دعم الدولة لتوطين الصناعة ، والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي تدعم بها الصناعة ، مشيرًا إلى أن قطاع الأدوات الصحية بالفعل بدأ يستفيد منها ، وهناك نسبة كبيرة تحولت من الاستيراد إلى التصنيع ، وأتوقع زيادة هذه النسبة في الفترة القادمة.

ادة العجواني، عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بتعزيز عملية توطين الصناعة بكافة مكوناتها ونقل التكنولوجيا الحديثة، معتبرا أنها خطوات تطور قطاع الصناعة، وتوفير مزيد من فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي.

وأكد “العجواني”، في تصريح لـ “صدى البلد”، أن التوجه للتصنيع المحلي في قطاع العدد اليدوية والماكينات الصناعية يوفر على مصر حوالي 2.5 مليار دولار، قيمة واردات مصرية سنوية للقطاع.

وشدد عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، على حرص شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن التصنيع المحلي وإقامة مناطق صناعية متخصصة، لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية.

وذكر أن مصر تعد محورا لوجيستيا بأسواق منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وقارة أفريقيا، فضلا عن امتلاكنا سوقا منفتحة وكبيرة، تتميز أيضا بمنظومة الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، والتي تتيح الوصول لحوالي 2 مليار نسمة.

وأشار عضو شعبة الآلات والمعدات بغرفة القاهرة التجارية، إلى أهمية التخفيف من حدة إجراءات تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، موضحا أنه يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والهادفة إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وذلك بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال.

والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.



وزارة النقل

كما عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً آخراً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، تضمن عرض مستجدات الجهود المكثفة الرامية إلى توطين صناعة النقل والسكك الحديدية في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي الجهود التي وصلت إلى مراحل متقدمة في إطار توفير مكونات وسائل النقل على المستوى الوطني.

وأوضح وزير النقل أن مصر في طريقها لعدم استيراد عربات السكة الحديد أو الأتوبيسات من الخارج مرة أخرى، حيث يتم تصنيعها في مصر بأيادي مصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بتعزيز الخطوات الشاملة للدولة في اتجاه توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وكبرى الشركات الرائدة على مستوى العالم، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لإنشاء المزيد من المصانع الخاصة بتصنيع المكونات ذات الصلة في مصر، وبما يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً وتوفير العملة الأجنبية.



فضلاً عن المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة بتكثيف العمل على تعزيز الصناعة الوطنية في مختلف المجالات الإنتاجية.

