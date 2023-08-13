تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية اليوم الأحد

انخفضت أسعار اللحوم بكل أنواعها، فى الأسواق اليوم الأحد 13 -8-2023، وذلك وسط تراجع وركود فى أسواق بيع اللحوم بعد عيد الأضحى المبارك، وتوافر الأعلاف وانخفاضها أمام المربيين.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعرا يتراوح بين 220 جنيهًا و225 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 280 جنيهًا ، وذلك بانخفاض بنسبة 30% عن الخارج







أسعار اللحوم اليوم

سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 280 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 280 و300 جنيه وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيها للكيلو.

سعر اللحم الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 210 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 200 و220 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 200 و250 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 250 و280 جنيهًا، والكلاوي والقلب 200 جنيه للكيلو، والسجق البلدي 200 جنيه.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و200 جنيه للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و250 جنيها للكيلو.

أسعار كــبـاب الــحـلة

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 250 جنيها للكيلو.





والتقى د إيهاب صابر – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية أدريانا ليسديني – سفيرة أوروجواي بالقاهرة، بحضور بعض من قيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية وممثل العلاقات الزراعية الخارجية ورئيس القسم القنصلي وممثلين عن سفارة أورجواي بالقاهرة ، وذلك في ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بضرورة تنوع مصادر استيراد الحيوانات الحية واللحوم ومنتجاتها.



جاء الاجتماع في إطار عمق العلاقات بين البلدين بهدف تعزيز مجال التبادل التجارى.



استيراد اللحوم

وأشار صابر إلى أن السفيرة عبرت عن تقديرها لما لمسته من عمق العلاقات بين البلدين ، موضحاً أن هدف الاجتماع هو بحث تطوير هذه العلاقات من خلال زيادة صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها من أوروجواي إلى جمهورية مصر العربية.



وأعرب صابر عن أهمية هذا اللقاء حيث تعد أوروجواي من أكبر الدولة المنتجة للحوم الجيدة على مستوى العالم.



وأشار إلى أهمية دعم تنوع وتعدد مناشئ الحيوانات الحية ومنتجاتها لضمان زيادة المعروض والحفاظ على أسعار اللحوم والمنتجات الحيوانية بالسوق المصرى، مؤكداً أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعمل وفق استراتيجية تضمن سلامة ما يتم استيراده من أي أمراض وبائية أو عابرة للحدود من خلال دراسة الموقف الوبائى للدول التي يتم الاستيراد منها، والاستناد في قراراتها إلى الأسس العلمية طبقاً للمعايير القياسية الدولية بالكود الدولى الصادر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.