عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام بسبب فتاة

سمير الإسكندراني
سمير الإسكندراني

يحل اليوم الأحد 13 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان سمير الإسكندراني، إذ ولد 8 فبراير، عام 1938، ورحل عن عالمنا بمثل هذا اليوم عام 2020، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ويعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لاحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن انزعاجه الشديد منها.

 

سمير الإسكندراني وحياته

ولد لفنان القدير سمير الإسكندراني في فبراير عام 1938، بحي الغورية بمحافظة القاهرة لأسرة تعمل بالتجارة فوالده كان تاجرًا للأثاث إلا أنه كان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين، والتحق بكلية الفنون الجميلة وتعلم اللغة الإيطالية.

وقدّم الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت أبوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر".

 

سمير الإسكندراني والتحول من اليهودية إلى الإسلام

وفي لقاء متلفز ببرنامج "يوم جديد" ، المُذاع عبر فضائية "الغد"، في يناير من عام 2019، قال الفنان سمير الإسكندراني، إن أحد الجنود الإسرائيليين حاول تجنيده أثناء فترة دراسته في إيطاليا.

وأضاف سمير الإسكندراني، أن من حاول تجنيده حاول أن يعلمه طريقة الكتابة بالحبر السري، كما طُلب منه السفر إلى مصر والتطوع بالجيش المصري وإرسال المعلومات إليهم بالحبر، مشيرًا إلى أنه قد عاد بالفعل إلى مصر واتصل برئاسة الجمهورية وطلب التحدث للرئيس جمال عبد الناصر ليبلغه بالأمر ولكنه لم يستطع الوصول إليه بسهولة.

وتابع «الإسكندراني» أنه قد قابل مدير المخابرات العامة، الذي كان صديقًا لوالده في ذلك الحين، والذي من خلاله استطاع مقابلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف «الإسكندراني» أن أصوله يهودية، حيث أن أحد أجداده كان يهوديًا ولكنه اعتنق الإسلام، بسبب حبه لبنت إسلامية كان يريد الزواج منها.

سمير الاسكندراني الفنان سمير الاسكندراني ذكرى سمير الإسكندراني ذكرى رحيل سمير الإسكندراني ذكرى وفاة سمير الإسكندراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 5 شهور من الثبات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

دعاء الغنى علمه النبي لفاطمة.. ردده كل يوم يرزقك من حيث لا تحتسب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 13-8-2023

بشرى سارة لطلاب تنسيق الجامعات 2023 رياضة.. أماكن شاغرة للمرحلة الثانية بكليات القمة

شوبير يعلن عن عودة مهاجم الأهلي رسميا

تنسيق الجامعات 2023.. نتيجة المرحلة الأولى الآن على هذا الرابط

أسعار الذهب اليوم الأحد 13 أغسطس 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

فارق ع الكل.. أبو يكشف عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة

بطولة عايدة فهمي .. مسرحية فريدة تشارك ضمن فعاليات مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن

بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيسها.. بلاك تيما تحيى حفلا 19 أغسطس

بعد داليدا خليل.. عمرو دياب يثير الجدل مع فتاة أخرى

تشارلى شابلن تعود إلى مسرح موفينبك .. تعرف على أسعار التذاكر

هجوم شرس على ابنة نادين نجيم بسبب رقصتها والفنانة ترد بقوة.. تفاصيل

نجوم غيبهم الموت| منحة زيتون أحدث الراحلين.. أم البطل شريفة فاضل تودعنا.. ووفاة مصطفى درويش وطليق بوسي فجأة

رابح صقر يحيى حفلا غنائيا في لندن.. الثلاثاء المقبل

ترشيحاتنا

النيجر تعيش ظلاما دامسا.. ماذا فعلت عقوبات ايكواس بالبلد الحبيس

ليفربول يتحدى تشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. اليوم

مقتل 4 أشخاص بانفجار منزل في بنسلفانيا

اليوم العالمي للعُسْر|هل يأثم من شرب باليد اليسرى.. ومعنى قول النبي: «إن الشيطان يأكل بشماله»؟

تغيير مناهج الإعدادية والثانوية| رضا حجازي يعلن تفاصيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم

الإسكان: قريباً الانتهاء من 4704 وحدات لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

سعر خرافي| شاهد.. فستان ليلي أحمد زاهر في العلمين يشعل السوشيال ميديا

أبراج تتميز بخفة الدم والروح المرحة

فقدان الحماس والشعور بالإحباط.. كيف تتجنب الاحتراق الوظيفي؟

فيديو

كلمات مؤثرة.. سعد محمد لاعب الزمالك المصاب بالسرطان يعلن وصيته الأخيرة «فيديوجراف»

وسط ذهول المارة.. لحظات رعب عاشتها تلميذة أثناء عودتها من المدرسة بالهند

جوزها قالها اقلعيه.. قصة المطربة حنان مع الحجاب

مرسيدس في عيد ميلادها .. من هي غدير حسان ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ