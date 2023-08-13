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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اكتشاف أول علاج له.. كل مالا تعرفه عن اكتئاب مابعد الولادة

صدى البلد

بعد ظهور أول علاج للاكتئاب ما بعد الولادة، قد نجد الكثير من السيدات التعرف ماهو اكتئاب ما بعد الولادة.

وهو نوع من الاكتئاب يحدث بعد ولادة طفل. 

ويصيب ما يصل إلى 15٪ من الناس، ويعاني الأشخاص المصابون باكتئاب ما بعد الولادة من الارتفاعات والانخفاضات العاطفية والبكاء المتكرر والتعب والشعور بالذنب والقلق وقد يواجهون صعوبة في رعاية طفلهم. يمكن علاج اكتئاب ما بعد الولادة بالأدوية والاستشارة.

ما خطورة هذه المرحلة ‏على المرأة وكيف يمكن تجنبها دون علاج؟

إنجاب طفل هو تجربة ستغير حياتك، أن تكون والدًا أمرًا مثيرًا ولكنه قد يكون أيضًا متعبًا ومرهقًا، من الطبيعي أن تشعر بالقلق أو الشك ، خاصة إذا كنت والدًا لأول مرة، ومع ذلك ، إذا كانت مشاعرك تتضمن حزنًا شديدًا أو شعورًا بالوحدة ، وتقلبات مزاجية حادة ، ونوبات بكاء متكررة ، فقد تكون مصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

واكتئاب ما بعد الولادة (PPD) هو نوع من الاكتئاب يحدث بعد الولادة. لا يقتصر تأثير اكتئاب ما بعد الولادة على الشخص أثناء الولادة. يمكن أن يؤثر على الوالدين الوحيدين والوالدين بالتبني أيضًا. يعاني الناس من تغيرات هرمونية وجسدية وعاطفية ومالية واجتماعية بعد الإنجاب. يمكن أن تسبب هذه التغييرات أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

وإذا كنتِ تعانين من اكتئاب ما بعد الولادة ، فاعلمي أنكِ لستِ بمفردكِ ، فهذا ليس خطأكِ وتلك المساعدة موجودة. يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك إدارة الأعراض الخاصة بك ومساعدتك على الشعور بالتحسن.

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