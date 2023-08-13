رسميا .. القناة يضم الحسينى سمير لاعب أسوان

نجح مجلس إدارة نادي القناة في التعاقد مع الحسينى سمير، لاعب فريق أسوان والمصرى البورسعيدى السابق، ضمن تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وحصل نادي القناة على توقيع الحسينى سمير ، بعقد يمتد 3 سنوات فى صفقة انتقال حر في حضور وكيل الاعب وليد السيد، وسبق لـ الحسينى اللعب في صفوف الألومنيوم، أسوان ، المصرى البورسعيدى، ثم في الأخير الانتقال إلى نادي القناة .

وسبق وأعلن فريق القناة؛ تعاقده مع هشام رأفت، لاعب الاتصالات، ومحمود حكيم وأسامة اليبي، من بلدية المحلة، ومحمود رضا، حارس غزل المحلة، وغريب ياسر، لاعب حرس الحدود.