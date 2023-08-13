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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق عدد من مراكز الدروس الخصوصية بالإسماعيلية

إغلاق عدد من مركز
إغلاق عدد من مركز الدروس الخصوصية

كثفت محافظة الإسماعيلية حملاتها لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد.

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جاء ذلك  تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات لضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مراكز وسناتر الدروس الخصوصية غير المرخصة مع المرور الدورى والتصدى بكل حزم لجميع مخالفات الإجراءات الاحترازية وإجراءات السلامة العامة للطلاب.

وترأس الدكتور سامي فضل، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الأحد، لجنة تفتيش مفاجئ بعضوية كل من رئيس حي ثالث ومديرة الإدارة الهندسية ومسئول المحلات وعضو من مكتب متابعة المحافظ وأعضاء الرصد الميدانى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

و تم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية (سنتر) الكائن بمبنى فرعي بنقابة الزراعيين دائرة حي ثالث.

كما تم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية أمام مدرسة التكنولوجيا بحى ثالث، وتم غلق وتشميع مركز خاص بالدروس الخصوصية بأرض الجمعيات بحى ثالث، وجار المتابعة.

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