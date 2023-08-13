بعد تعرضها لكارثة طبيعية.. انتهاء مهمة القوات النمساوية الإغاثية في سلوفينيا

قال خالد أبوبكر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من فيينا، إن وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، أعلنت عن انتهاء مهام القوات النمساوية الإغاثية في سلوفينيا التي تعرضت إلى كارثة طبيعية هائلة الأسبوع الماضي.

وضربت سلوفينيا فيضانات أغرقت ثلثي البلاد، مع أحداث انهيارات أرضية أدت إلى عزل التجمعات السكانية في بعض المناطق الزراعية المائية، والذي استدعى التدخل الجوي، سواء لإنقاذ بعض السكان أو لإيصال الإمدادات الغذائية أو الطبية إليهم.

مراسل القاهرة الإخبارية: النمسا تعرضت لموجة من الطقس السيء

وتابع أن النمسا أيضا في ذلك التوقيت تعرضت لموجة من الطقس السيئ والفيضانات في الولايات الجنوبية، مما أدى إلى تدخل القوات المسلحة النمساوية، ولكن رغم الأزمة داخل النمسا إلا أن الحكومة قررت دعم سلوفينيا باعتبار أن الأزمة هناك كانت على مساحة أوسع لتشمل ثلثي البلاد.

وأشار إلى أن ما حدث في سلوفينيا والنمسا وفي أوروبا بشكل عام سلط الضوء أكثر حول تأثير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به، سواء بالفيضانات أو الحرائق الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة إلى المهام المستقبلية بالجيوش.

ونوه بأن النقاش الآن حول العقائد العسكرية للقوات المسلحة بأنها يجب أن تتغير وتضع تغيرات المناخ وكذلك الأوبئة على رأس التهديدات التي يتعين على القوات المسلحة أن تكون جاهزة للاشتباك معها وتقديم الدعم للسلطات المدنية لتقليل من حدة آثار هذه الكوارث، وذلك بسبب التغير المناخي الذي قام بتزويد العبء على القوات المسلحة التي تعني السلام والأمن ليضاف إليها أعمال إغاثة مدنية.