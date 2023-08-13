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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أشرف عقبة: مبادرة 100 يوم صحة تهتم بالمرأة وكبار السن

الدكتور أشرف عقبة
الدكتور أشرف عقبة

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة السابق بجامعة عين شمس، عن أهم ما قدمته مبادرة  100 يوم صحة، وعلى أبرزها تقديم حياة كريمة للمواطن المصري.

أشرف عقبة: المبادرة تعمل على التوعية ضد الأمراض المختلفة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، إن المبادرة تعمل على توعية المواطنين والمرضى تجاه الأمراض المختلفة وكيفية التعامل معها، وتكثف جميع المبادرات السابقة التي تهتم بصحة المواطن المصري.

وأوضح أن هناك أعدادا كبيرة تتلقى الخدمات من هذه المبادرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، كما تساعد المبادرة جميع الفئات العمرية من الأطفال حتى الشيوخ.

وأكد أن المبادرة توفر للمواطن المصري حياة كريمة وتعمل على إيصال الخدمات له في القرى المناطق الحدودية كما توفر إجراء العمليات للمرضى مما يقضي تماما على قوائم الانتظار الذي تعد من ضمن أهداف الدولة المصرية.

وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة تهتم بصحة المرأة وكبار السن لمنع تفاقم مشاكل الأمراض المزمنة المصابين بها.

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