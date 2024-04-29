ميدو: لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبد المنعم لأخصائي نفسي

علق الأعلامي أحمد حسام ميدو، على احتفال محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي في لقاء مازيمبي.

وقال خلال برنامجه: “لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبدالمنعم لأخصائي نفسي، بعد احتفاله الاخير”.

وتابع: “أنت أحسن مدافع في مصر علشان مفيش مدافعين”.

وشهدت مباراة الأهلي ومازيمبي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا موقفًا مثيرًا للجدل، تمثل في احتفال محمد عبد المنعم مدافع الأهلي بهدفه الأول في المباراة.

وكتب عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “أولا، الحمد لله على مكسب امبارح، ويا رب تكمل على خير، ونسعد أعظم جمهور في الكون.. ثانيا، الصورة اللي علق عليها أصحاب النوايا السيئة بعد الماتش، وفسروها بشكل غلط؛ أنا تعرضت لكدمة قوية أسفل عضلات البطن، وشعرت إنه حصل جلط للجلد، وفيه دم بينزف، وبشكل تلقائي ونتيجة لشعوري بالألم؛ تصرفت، لم أتوجه بتصرفي ده ناحية أي أحد في الاستاد، وعلى فكرة الدكتور أحمد جاب الله شاهد على كل اللي أنا بقوله، وعملت إشاعة عليها بعد المباراة، وكمان الكابتن خالد بيبو على علم بالأشعة، يا ريت الناس تتقي ربنا، أنا راجل متربي وما ينفعش أعمل غلط بالشكل ده”.

وسجل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الكروي بالنادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه برأسية، في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد من مازيمبي الكونغولي.