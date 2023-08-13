منها تخفيض التكلفة.. خبير اقتصادي: مميزات عديدة للمنصة الرقمية لتأسيس الشركات

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن المنصة الرقمية لتأسيس الشركات هي خدمة رقمية مقدمة لكل أنواع الشركات، حيث إن المستثمرين المتقدمين هم من يختارون الكيان القانوني وليس الهيئة، لافتا إلى أن فكرة منصة إلكترونية لتأسيس الشركات هي علاج لمطالبات كثيرة من المستثمرين تمت على فترات طويلة.

مميزات المنصة الرقمية لتأسيس الشركات

وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية الخاصة بفضائية "اكسترا نيوز"، أن المشكلة الأساسية التي تواجه المستثمرين هي طول الفترة ما بين أن يكون المشروع فكرة إلى أن يكون واقع على الأرض ومنفذ، وكلما كًثرت الفترة التمهيدية في مراحل ما قبل الإنتاج الفعلي للمشاريع، كلما انعكس ذلك بصورة إيجابية على دراسات الجدوى، وعلى التكلفة الإجمالية للمنتجات النهائية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن عملية تأسيس الشركات كانت تشهد وقت طويل بإجراءات كثيرة ومتعددة لأن المستثمر يضطر إلى التعامل مع جهات كثيرة، وجهات متعلقة بالتراخيص والضرائب وغيرها من الجهات، ولذلك المنصة الرقمية هامة جدا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته الأولى التي انعقدت برئاسة الرئيس السيسي أصدر قرار للتحول من فكرة الشباك الواحد للشباك الإلكتروني، متمثل في المنصة الرقمية.

وأردف، أن المنصة الرقمية تتيح عملية تأسيس الشركات بصورة تؤدي إلى خفض المدة التي كان يتم استغراقها في تأسيس الشركة، إضافة إلى خفض التكلفة، فضلا عن خفض الإجراءات وصعوبتها، ومؤخرًا شهد رئيس الوزراء تجربة عملية لأول شركة يتم تأسيسها إلكترونيا من خلال المنصة الرقمية.