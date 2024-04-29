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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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يوسف الحسيني: مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يسبب نقلة تكنولوجية مذهلة لمصر

الاعلامي يوسف الحسيني
الاعلامي يوسف الحسيني

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يسبب نقلة تكنولوجية مذهلة لمصر، مضيفا أن إنشاء مشروع مركز البيانات والحوسبة السحابية يأتي ضمن الإضافات في طريق التحول الرقمي وخطة الدولة 2030.
وأضاف يوسف الحسيني، مقدم برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن يهدف المشروع لتقديم الخدمات بشكل مبسط للمواطنين في نطاق مؤمن، لافتًا إلى أن الدور الأساسي للمشروع ليس فقط حفظ البيانات بل العمل على تصحيح المتشابه منها أيضًا.
وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن المشروع يتكون من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومبنى خاص بمعدات الحوسبة السحابية، ومبنى يتضمن قاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، بالإضافة إلى مركز تحكم تبادلى للشبكة الوطنية للطوارئ.

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