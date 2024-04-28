مركز البيانات والحوسبة الحكومية: خفضنا وقت وصول سيارة الإسعاف للمواطن

قال المهندس أحمد، أحد المسؤولين في مركز البيانات والحوسبة الحكومية، إن المركز يعمل على تبادل البيانات مع كل الوزارات والمراكز في جميع المحافظات.

وأشار، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن المركز تطبَّق فعليا هذا الأمر مع هيئة الأسعاف، وهذا أسهم في تقليل وقت ذهاب سيارة الإسعاف إلى المواطن، حيث يتم تحريك أقرب سيارة إلى مكان الحادث أو المريض وفقًا للبيانات الموجودة.

ونوه بأن تبادل البيانات بين الوزارات؛ يحسن من البنية الرقيمة للدولة، ويزيد من حوكمة البيانات، وهذا يُوفر البيانات الصحيحة التي تساعد مُتخذ القرار في وضع الخطط المستقبلية، بناءً على معلومات دقيقة.

ولفت إلى أن المركز يلاحظ المناطق التي قد تشهد الكثير من الحوادث، ويجري دراسة لسبب هذه الحوادث، ومن ثم يعمل على حل هذه المشكلة، بالتعاون مع الوزرات المعنية.