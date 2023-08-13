فرح الأطفال الأيتام..صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لبائع تين شوكي يقوم بتقديم الفاكهة الصيفية إلى أطفال دار رعاية أيتام باحدي المحافظات.

لاقت الصور التي تظهر قيام مشرفة الدار بفتح الباب لبائع التين الشوكي من أجل الدخول وتقديم التين الشوكي للأطفال تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاعل إيجابي

ظهرت على الأطفال ملامح الفرحة بعد أن استجابت دار الرعاية لرغبتهم وأحضرتك لهم بائع التين، كما ظهر مع الصور المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت من أبرز التعليقات على الصور التي نشرتها دار الرعاية: “حاجه جميلة إنهم يحسو زي اللي بره متوفر ليهم كل حاجة واللي نفسهم فيه علشان يطلع أصحاء، جزيتم كل خير”، “هي حاجة بسيطة بس زرعت الفرحة في قلوب الأطفال”، “الصور اللي زي دي بتطمنا قد إيه الرحمة جميلة ولسه موجودة بكثرة بيننا”، “سمعت إنه رفض يأخذ فلوس”.

صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا