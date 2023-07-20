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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لقمة العيش .. طالب يبيع "تين شوكي" في الفرقة الرابعة هندسة

صدى البلد

 نسمع  جميعا عن الشقى والتعب من أجل الوصول إلى لقمة الرزق الحلال، بطل قصتنا النهاردة كمال محمد بائع التين الشوكي مهندس في الفرقة الرابعة جامعة سوهاج لدية 22 سنة تخصص كهرباء باور و أنة بدا بيع التين الشوكي من ثلاث سنين بعد و أنه يسعى من أجل أكل عيشه.


و أضاف أن ذلك هو مصدر رزق الوحيد و أن أهله دائما يدعمون وأن الشغل ليس عيبا.

كما استطرد انها ليست المهنة الوحيدة له أنة اشتغل قبل ذلك في محل ملابس و مطعم و مهن كثيرة.

وقال أنه حاليا في الفرقة الرابعة و انه يذاكر جيداً و الشغل لا يوثر علي الدراسة و أنة يتمني بعد دراسته أن يعمل في الهندسة و سوق يترك العمل في بيع التين الشوكي .


كما اختتم كلامة أنه لا يهتم بالتعليقات السلبية لأن الشغل مش عيب.

https://fb.watch/lR1WorCkCK/?mibextid=Nif5oz

بائع تين شوكى تين شوكى قصة كفاح

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