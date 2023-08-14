أخبار التوك شو اليوم.. إنشاء مصانع للدولار.. وتفاصيل عن متحور كورونا الجديد..وأحمد موسى يفضح محمد ناصر

شهدت برامج التوك شو اليوم الأحد، عدد من الملفات والقضايا الساخنة والمختلفة في العديد من القنوات الفضائية المختلفة، من بينها الحديث عن أسباب ارتفاع سعر البصل، وكشف كواليس حول الإرهابي محمد ناصر، وانتقاد لاذع لمسلسل “سيب وأنا سيب”، بطولة الفنان أحمد السعدني، وهنا الزاهد.

ويرصد موقع “صدى البلد” أبرز الأخبار التي جاءت في برامج التوك شو اليوم، وهي:

قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن أول قضية في معهد الأمناء كانت قضية مكتب الإرشاد، وظل المتهمون يثيرون الشغب، فأثبتت كل ما قاموا به في محضر الجلسة، وأمرت أمن القاعة بإعادة المتهمين لمحبسهم، وبدأت في تلاوة أمر الإحالة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": “أنني كنت أستقبل أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الإخوان المتهمين في قضية مكتب الإرشاد في غرفة المداولة، وأمنح كل منهم مساحته الكاملة في الدفاع عن نفسه وطلباته".

كشف وزير النقل الفريق كامل الوزير، أن مصر لن تستورد أي عربات للسكك الحديدية لتوفير المال ، موضحا أنه سيتم فتح منازل للعمالة المصرية لإنتاج وتصدير المنتجات الفائضة.

وتابع في مؤتمر صحفي عرض جزء منه ببرنامج "مسؤوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد ،:" سنقوم بتصدير الدولار بدلا من إضافة المزيد من الأعباء للاستيراد".

واقتبس الفريق كامل الوزير وزير النقل، لفظ قاله الرئيس السيسي وهو “نعمل مصنع للدولار، يبقى إحنا مش بنستهلك الدولار ولكن بنصنع الدولار ونعمل مصنع له”.

تحدث حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن المتحور الجديد لكورونا، قائلا: الوزارة تتابع التقارير الواردة بشأنه.

وقال “حسام حسني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إن نسبة انتشار المتحور الجديد عالميا وصلت إلى 17.4%، موجها حديثه للموطنين: لا داعِ للهلع، خاصة أنه لم يصل مصر.

وأضاف كورونا انتهى كـ وباء، ولكنه لم ينتهِ كـ فيروس، متابعا: ندعو إلى الحذر لا الخوف والرعب، وإذا كان هناك بعض الاهتمام بهذا المتحور.

قالت شادن دياب، الخبيرة الدولة في المناخ والبيئة، إن العالم دخل مرحلة الغليان الحراري، وهذا الأمر واضح في انتشار الجفاف في أوروبا، وارتفاع الحرارة في بعض الدول، وحرائق الغابات سواء في أمريكا أو كندا أو الجزائر واليونان.

وتابعت "دياب"، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، عبر تطبيق زووم، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،مساء الأحد، أن الكوارث الطبيعية التي تحدث الآن كانت متوقع حدوثها في عام 2050، ولكن هذه الكوارث حدثت بشكل مبكر ومتسارع عن ما هو متوقع في الوقت الحالي.

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الإخواني محمد ناصر «كناريا» عدو لمصر ويتقاضى 40 ألف إسترليني شهريا ولا يعرف حاجة عن المصريين ولا يشعر بمشاكلهم.

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن محمد ناصر يتاجر بحال الناس، لا علاقة له بهذا ولا ذاك وإنما هو مرتزق .

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن أبواق الإخوان في الخارج يتقاضون رواتبهم بالإسترليني ولكنه إسترليني ملطخ بدم الشهداء، وبإمكانهم مغادرة قنوات الإخوان حال الحصول على أموال أكثر.

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة الاخبار المتداولة عن انتشار متحور جديد لمرض كورونا والذي اطلق عليه متحور "ايريس"، ومدى انتشاره.

وأوضح "عبدالغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة" تقديم الاعلامية "انجي انور" والمذاع مساء اليوم الاحد عبر فضائية" etc" ان منظمة الصحة العالمية اعلنت انتهاء حالة الطواري الصحية لمرض كوفيد 19 في 5 مايو 2023، لم يعد وجود المرض يمثل طارئة صحية عالمية، لكن هذا لا يعني عدم وجود اصابات به، فهناك حالات تصاب بالمرض عددها قد يزيد او يقل، لكن المرض اصبح يتم التعامل معهم كباقي الامراض التنفسية.

علق محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة، على ارتفاع سعر البصل داخل السوق المصري، قائلاً : "المزارع عندما يجد منتج غالي الثمن يقوم العام التالي بزراعة هذا المنتج .. وهذا ما حدث في منتج البصل العام الماضي عندما زرعت كمية كبيرة من الأراضي وصل ثمن الكيلو لـ ٩٠ قرش".

وأضاف "فهيم" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن الدولة أصبحت تتجه إلى الزراعات التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس، مشيراً إلى أن عند حدوث زراعات تعاقدية لكافة المنتجات الزراعية سوف يكون هناك اتزان في الأسعار بنسبة ١٠٠٪.

شنت الناقدة الفنية ماجدة خير الله، هجومًا حادًا على مسلسل سيب وأنا سيب بطولة الفنان أحمد السعدني وهنا الزاهد، والذي يُعرض على أحد المنصات الإلكترونية في الفترة الحالية قائلة إن العمل الفني يقدم أنماطا مختلفة من سلوك البشر وهذا أمر معروف، وقد يكون سلوك غير سوي، ولكنها انزعجت للغاية من الأداء المبالغ فيه والذي وصل إلى حد السخف والتكرار للفنانة هنا الزاهد بطلة المسلسل فضلا عن تكرار السب والشتيمة.

وأضافت "خير الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن فكرة السب وتكراره في المسلسل أمر لم يكن مميز على الإطلاق، "طول المسلسل شتايم والناس بتشتم كإنه نوع من خفة الدم والهزار، ولو الشتيمة دي هزار فين المخرج من الكلام ده".

قال رفعت فياض، الخبير التعليمي، إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام كانت مشابهة لنتيجة العام الماضي من حيث الشكل، ولكنها كانت أعلى من حيث نسب النجاح التي وصلت لـ87.8%، موضحا أن تنسيق الثانوية العامة هذا العام قد يشهد بعض التغييرات.

وأضاف "فياض"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن طلاب الثانوية العامة الذين حصلوا على مجاميع أعلى 95% فأكثر كانوا 0.53% في العام الماضي، أما هذا العام فانخفض هذا العدد لأقل من 0.5%، وهذا مؤشر يؤكد أن الحد الأدنى للقبول في كليات القمة سيقل هذا العام بما يقرب من 1% على الأقل.

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب رشق زجاج عربات القطارات بالحجارة، قائلا:" يجب اتخاذ اجراءات رادعة ضد هؤلاء المخربين".

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللي حصل من تكسير وتخريب ده والله محصلش في أي بلد في العالم، متابعا:" مفيش فايدة ليه كده".

وأضاف منفعلا:" والله اللي يعمل كده في بلده ما عنده ضمير ولا ذمة ولا يفرق عن المخربين والإرهابيين، متابعا:" دي فلوس الشعب مش فلوس وزير النقل ولا حد ده مالك انت".