انتشر داخل 50 دولة.. هل يواجه العالم متحورا جديدا من فيروس كورونا

عرضت قناة العربية تقريرا عن متحور فيروس كورونا الجديد، حيث ظهر المتحور داخل 50 دولة حتى الآن، وبشكل سريع.



وينتشر الفيروس بسرعة واضحة، ورغم ذلك فهو لا يمثل خطورة، مثل المتحورات السابقة، الخاصة بسلالة أوميكرون.



وقامت منظمة الصحة العالمية بتصنيف المتحور الجديد، بأنه فيروس منخفض الخطورة، وبالرغم من ذلك فهو يمثل مصدرا للقلق، لكبار السن وأصحاب الأمراض المناعية.



ويتميز المتحور الجديد، بالهروب من الأجسام المضادة داخل الجسم، مشددا على أن اللقاحات المطورة ثبتت فاعليتها ولكننا مازلنا بحاجة إلى تطوير تلك اللقاحات.