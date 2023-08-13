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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى عن متحور eg.5: "مناعة المصريين كويسة"

النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

طمأن النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، المصريين من خطورة المتحور الجديد لفيروس كورونا eg.5، والذى إنتشر الفترة الأخيرة فى عدد من الدول، موضحا أنه أقل خطورة على المصريين من الذى إنتشر سابقا، ومناعة المصريين جيدة لمقاومته.

 اتباع جميع المعايير الأساسية للوقاية


وقال "أبو العلا" فى تصريح خاص لـ موقع صدى البلد"، أن أعراض المتحور الجديد لكورونا سيظهر بشكل بسيط كأعراض الإنفلونزا، مؤكدا أنه لا يوجد خطورة منه على المصريين، مشيرا إلى أنه لابد من اتباع جميع المعايير الأساسية للوقاية، كالتباعد وغسيل الأيدي وجميع الإجراءات الوقائية التى سبق تنفيذها.  

وأشار أبو العلا، إلى أنه يجب على الجميع اتخاذ الإجراءات الوقائية بشكل شخصى، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتخذ الإجراءات نفسها التى إتخذت خلال الفترة السابقة من انتشار كورونا، فالإجراءات سوف تكون أقل فى الجدية من التى أتخذت سابقا، في ظل عدم التأثير القوي للفيروس أو انتشاره في مصر.

ويذكر أن المتحور الجديد eg5 من كورونا وهو نسل من سلالة أوميكرون والذى ظهر فى خمسين دولة بما فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا والصين، والتى صنفته وزارة الصحة العالمية بأنه متحور أقل خطورة، ولكن يمثل مصدرا للقلق لكل من كبار السن وأصحاب الأمراض المناعية والأطفال .

ويذكر أن وزارة الصحة قد أكدت أن من أبرز أعراض الإصابة بالمتحور eg5 عند البالغين هى كل من الحمى، إلتهاب الحلق، السعال، الألم الجسم والعضلات، التعب .

أعراض المتحور الجديد اتخاذ الإجراءات الوقائية الصحة العالمية النائب أيمن أبو العلا الولايات المتحدة فيروس كورونا

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