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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا داع للقلق.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: المتحور الجديد لم يصل مصر

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تحدث حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن المتحور الجديد لكورونا، قائلا: الوزارة تتابع التقارير الواردة بشأنه.

 

وقال “حسام حسني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إن نسبة انتشار المتحور الجديد عالميا وصلت إلى 17.4%، موجها حديثه للموطنين: لا داعِ للهلع، خاصة أنه لم يصل مصر.

 

وأضاف كورونا انتهى كـ وباء، ولكنه لم ينتهِ كـ فيروس، متابعا: ندعو إلى الحذر لا الخوف والرعب، وإذا كان هناك بعض الاهتمام بهذا المتحور.

 

واسترسل: لم يأتِ إلى العالم أخطر من دلتا، ثم ظهر بعده أوميكرون، والمتحور الجديد من متحورات أوميكرون، متابعا:كل أعراض الالتهابات الفيروسية متشابهة، ولا بد من الكشف الطبي، ولا خطورة من المتحورالجديد.

 

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