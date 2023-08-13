لا داع للقلق.. لجنة مكافحة فيروس كورونا: المتحور الجديد لم يصل مصر

تحدث حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن المتحور الجديد لكورونا، قائلا: الوزارة تتابع التقارير الواردة بشأنه.

وقال “حسام حسني” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إن نسبة انتشار المتحور الجديد عالميا وصلت إلى 17.4%، موجها حديثه للموطنين: لا داعِ للهلع، خاصة أنه لم يصل مصر.

وأضاف كورونا انتهى كـ وباء، ولكنه لم ينتهِ كـ فيروس، متابعا: ندعو إلى الحذر لا الخوف والرعب، وإذا كان هناك بعض الاهتمام بهذا المتحور.

واسترسل: لم يأتِ إلى العالم أخطر من دلتا، ثم ظهر بعده أوميكرون، والمتحور الجديد من متحورات أوميكرون، متابعا:كل أعراض الالتهابات الفيروسية متشابهة، ولا بد من الكشف الطبي، ولا خطورة من المتحورالجديد.