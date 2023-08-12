علاقة مريبة بين المخابرات البريطانية وجماعة الإخوان.. أحمد موسى يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة تحدث عن العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية منذ تأسيسها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "المستشار محمد خفاجي قام بإجراء تحليل وأكد أن فيلم الإخوان المفبرك الأخير مجرد خيال مزور للحقائق وسطو على ثورة شعب مصر في 30 يونيو ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"المستشار محمد خفاجي أكد أن اعتصام رابعة كان وكرا مسلحا ومعسكرا لإعداد وتأهيل الكوادر الإرهابية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "المستشار محمد خفاجي أكد أنه لا يجوز للفيلم المفبرك أن يستبدل معسكرا إرهابيا بمجرد اعتصام".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "المسشتار محمد خفاجي تحدث عن تقارير المخابرات البريطانية وعلاقتها بعناصر الإخوان منذ تأسيس الجماعة الإرهابية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المستشار محمد خفاجي تحدث عن تدخل المخابرات البريطانية في الأفلام الوثائقية بمعلومات مضللة للإساءة للشعوب وقادتها ".