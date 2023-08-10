بوتين كان محقا.. ضابط مخابرات أمريكي يقر بمأساة في أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد.

ولفت ريتر الانتباه إلى تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سبق أن صرح بأن الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر الجيش الأوكراني، وقال: "في بعض المناطق، المؤشرات أعلى من ذلك. وقد قامت أوكرانيا بمهمة مستحيلة".

وأضاف أن الجيش الأوكراني يحاول دون جدوى اختراق خط الدفاع الروسي”، مشيرا إلي أن “مشكلتهم الرئيسية هي الافتقار إلى الخبرة العسكرية المناسبة والمهارات اللازمة”.

واختتم ريتر حديثه قائلاً: "الأوكرانيون بعيدون كل البعد عن كونهم أفضل المقاتلين.. فالكثير من أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية يتلقون 21 يومًا فقط من التدريب الأساسي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن "الجيش الروسي يدمر بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن "الجيش الروسي عطل نظام الدفاع الجوي الأوكراني بالكامل، ثم شن بسهولة ضربات ضد أهداف محددة".

وأوضح أن “الدول الغربية سلمت العديد من منشآت الدفاع الجوي المتطورة لنظام كييف.. ومع ذلك، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في إنشاء نظام متكامل واحد، وبدلاً من ذلك قامت ببناء مواقع متفرقة أصبحت هدفًا سهلاً”.

وأضاف ريتر، أنه "منذ عدة أشهر، نفذت روسيا أنجح عملية لتدمير الدفاعات الجوية للعدو في التاريخ العسكري الحديث".