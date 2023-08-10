عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين كان محقا.. ضابط مخابرات أمريكي يقر بمأساة في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية تكبد خسائر فادحة خلال الهجوم المضاد.

ولفت ريتر الانتباه إلى تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي سبق أن صرح بأن الخسائر الروسية التي لا يمكن تعويضها أقل بعشر مرات من خسائر الجيش الأوكراني، وقال: "في بعض المناطق، المؤشرات أعلى من ذلك. وقد قامت أوكرانيا بمهمة مستحيلة".

وأضاف أن الجيش الأوكراني يحاول دون جدوى اختراق خط الدفاع الروسي”، مشيرا إلي أن “مشكلتهم الرئيسية هي الافتقار إلى الخبرة العسكرية المناسبة والمهارات اللازمة”.

واختتم ريتر حديثه قائلاً: "الأوكرانيون بعيدون كل البعد عن كونهم أفضل المقاتلين.. فالكثير من أولئك الذين يتم إرسالهم إلى الخطوط الأمامية يتلقون 21 يومًا فقط من التدريب الأساسي".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن "الجيش الروسي يدمر بشكل منهجي أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن "الجيش الروسي عطل نظام الدفاع الجوي الأوكراني بالكامل، ثم شن بسهولة ضربات ضد أهداف محددة".

انهيار وشيك.. جنرال أمريكي يفضح خطط بولندا ولاتفيا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا

أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات

وأوضح أن “الدول الغربية سلمت العديد من منشآت الدفاع الجوي المتطورة لنظام كييف.. ومع ذلك، فشلت القوات المسلحة الأوكرانية في إنشاء نظام متكامل واحد، وبدلاً من ذلك قامت ببناء مواقع متفرقة أصبحت هدفًا سهلاً”.

وأضاف ريتر، أنه "منذ عدة أشهر، نفذت روسيا أنجح عملية لتدمير الدفاعات الجوية للعدو في التاريخ العسكري الحديث".

القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم المضاد بوتين روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

إصابات عديدة.. بيان عاجل من تركيا بعد وقوع زلزال قوي

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

ياسمين عبد العزيز لـ العوضي: عايز تطلقني عشان نفخت شفايفي!!

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

مش بـ 670 ولا حتى 500| الكتب الخارجية تثير أزمة "داخلية".. وهذه أسعارها في الأسواق

تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. الموعد ورابط التسجيل

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

موضوعات متعلقة

سوريا.. سماع دوي انفجارات في القاعدة الأمريكية بريف الحسكة

خسارة كبيرة.. انخفاض أسعار الذهب بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي

إجراء عاجل من الادعاء العام الأمريكي بشأن محاكمة ترامب

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

انهيار وشيك.. جنرال أمريكي يفضح خطط بولندا ولاتفيا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا

بسبب مجموعة فاجنر.. بايدن يطالب الكونجرس بـ200 مليون دولار

الأمم المتحدة: قلقون بشأن الظروف المعيشية المؤسفة لرئيس النيجر

تفاصيل لأول مرة.. زيلينسكي يستعد للإطاحة بوزير دفاعه

ترشيحاتنا

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن غسل الجمعة ؟.. لجنة الفتوى ترد

أمين صندوق اتحاد كرة اليد: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية في المباراة

ثروت سويلم مهاجما بيريرا: بلا بصمة.. وراتبه يحل أزمة مستحقات الحكام

أستاذ هندسة طاقة: هناك مؤشرات أن أزمة الكهرباء في طريقها إلى الحل

دعاء يوم الجمعة لشفاء المريض .. انتهز ساعة الاستجابة وردده بخشوع

مستشار رئيس النيجر يفجر مفاجأة عن سبب اعتقاله والانقلاب عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيزو وفتوح إلى الأهلي؟ تفاصيل مثيرة تحسم مصير ثنائي الزمالك

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ