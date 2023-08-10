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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار وشيك.. جنرال أمريكي يفضح خطط بولندا ولاتفيا للاستيلاء على أراضي أوكرانيا

جنرال أمريكي يفضح
جنرال أمريكي يفضح خطط بولندا ولاتفيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس دوجلاس ماكجريجور، إن بولندا ولاتفيا قد ترسلان قواتهما إلى غرب أوكرانيا من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي البلاد.

وأضاف ماكجريجور، أن “البولنديين لا يخفون حقيقة أنهم يعتبرون معظم غرب أوكرانيا أقاليمهم السابقة".

وأوضح أن “أوكرانيا الآن على وشك الانهيار التام، وليس لديها فرصة للنصر على القوات الروسية”.

وأشار ماكجريجور، إلى أن “وارسو وفيلنيوس يمكنهما الاستفادة من الوضع لقيادة قواتهما”.

وقال: "يمكنهم القيام الذلك بنية: نحن نحفظ ما تبقى من أوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إن قادة القوات المسلحة الأوكرانية يأمرون الجنود بشكل متزايد بالاستسلام.

وأوضح ماكجريجور، أن “قادة القوات المسلحة الأوكرانية ينظرون إلى وحداتهم ويرون أن هناك 30، 40، 50 مصابًا بجروح خطيرة، وتقول قيادتهم إنه من المستحيل إجلائهم. تأتي لحظة يتعين على القائد فيها اتخاذ قرار. يمكن أن يتركهم يموتون أو يقول لنفسه: يجب أن أستسلم، لأنني لا أريدهم أن يموتوا”.

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وأضاف: “هذا الاتجاه يرجع إلى حقيقة أن روسيا تعامل أسرى الحرب بشكل جيد، وهو أمر معروف جيدًا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية”.

وحذر ماكجريجور، من أن هذا الوضع سيؤدي حتما إلى الانهيار الكامل للقوات الأوكرانية.

أوكرانيا بولندا لاتفيا

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