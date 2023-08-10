ترامب: بايدن غبي وغير كفء ومجنون.. ويقود أمريكا إلى الجحيم

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أصيب بالجنون وهو بمثابة كارثة تقود أمريكا إلي الجحيم.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”:” أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس غبيا وغير كفء فحسب، بل أعتقد أنه مجنون".

وأضاف أن “الدليل على ذلك هو السياسات المثيرة للاشمئزاز والتهديد للبلاد التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية”.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، أن “بايدن كارثة تقود بلادنا إلى الجحيم!”.

وفي وقت سابق، ندد ترامب بالإجراءات القضائية التي تطاله وأكد أنها تهدد مصير حملته الانتخابية، مشددا على أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

ووجه الرئيس الأمريكي السابق في خطاب ألقاه في نيوهامشير، انتقادات حادة لمسؤولين يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزور سجلات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.