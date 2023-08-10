عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب: بايدن غبي وغير كفء ومجنون.. ويقود أمريكا إلى الجحيم

بايدن وترامب
بايدن وترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أصيب بالجنون وهو بمثابة كارثة تقود أمريكا إلي الجحيم.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”:” أعتقد أن جو بايدن الشرير ليس غبيا وغير كفء فحسب، بل أعتقد أنه مجنون".

وأضاف أن “الدليل على ذلك هو السياسات المثيرة للاشمئزاز والتهديد للبلاد التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية”.

وأوضح الرئيس الأمريكي السابق، أن “بايدن كارثة تقود بلادنا إلى الجحيم!”.

وفي وقت سابق، ندد ترامب بالإجراءات القضائية التي تطاله وأكد أنها تهدد مصير حملته الانتخابية، مشددا على أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في العام 2024.

مساعد ترامب أمام المحكمة: الرئيس الأمريكي السابق غير مذنب بقضية الوثائق السرية

المدعي العام الأمريكي يحصل على أمر تفتيش لحساب ترامب على تويتر

ووجه الرئيس الأمريكي السابق في خطاب ألقاه في نيوهامشير، انتقادات حادة لمسؤولين يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزور سجلات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.

بايدن ترامب أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| ننشر موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

بيان عاجل من الأرصاد للتحذير من ظاهرة جوية تستمر 3 أيام

تنسيق الكليات 2023 .. نتيجة المرحلة الأولي عبر هذا الرابط

بعد ملامسة مواطن عفتها.. عقوبات تنتظر سائقا بتطبيق إن درايف

بـ15 جنيها| مفاجأة بأسعار السجائر.. وشكل جديد للعلبة يمنع التلاعب

بيراميدز يواصل خطف صفقات الزمالك ويضم نجم فيوتشر

تغيير موعد نهائي البطولة العربية بين النصر السعودي والهلال

تعليق مثير من رضا عبد العال على عقوبة حسين الشحات

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الكارثة في ولاية هاواي

هجوم روسي كاسح.. الجيش الأوكراني: الوضع صعب

اندلاع حريق هائل في ناقلة ترفع علم بنما بالقرب من شواطئ إيران

بيان عاجل من الرئيس النيجيري بشأن استخدام "إيكواس" للقوة في النيجر

إيكواس: ندعم النيجر لتحقيق الاستقرار.. جميع الخيارات مطروحة لحل الأزمة

كشف الحقيقة.. اعتراف صادم من رئيس بولندا بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

بيان عاجل من بيلاروس بعد انتهاك حرس الحدود الليتواني لأراضيها

قرار غير متوقع.. بايدن يقدم هدية ثمينة لـ بوتين

ترشيحاتنا

اقتراب لاعب الأهلي السابق من الانضمام لسيراميكا كليوباترا في صفقة انتقال حر

غير عدادك القديم .. خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع

رئيس الوزراء يتابع الملفات المرتبطة بالمنظومة الصحية .. تفاصيل

الدعاء للميت بدخول الجنة.. المشاركة في جنازته والوقوف على قبره

أوكرانيا ترصد أعمالاً فنية لشخصيات روسية تخضع للعقوبات

1.5 مليون فدان | ضياء رشوان : مشروع مستقبل مصر ضخم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاريخ في البلاعة.. تفاصيل استخدام تمثال روماني لسد غرفة صرف صحي بالإسكندرية

مش بـ1000 جنيه| حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية.. ومديرة دار نشر تفجر مفاجأة

فوائد لا تحصى| ماذا يفعل التين الشوكي بجسم الإنسان؟.. طبيب يفجر مفاجأة

سريع الانتشار.. أعراض متحور كورونا الجديد EG.5

فيديو

راتب يصل لـ 127 ألف جنيه.. آخر موعد للتقديم بوظائف قطر

ظاهرة كونية منتظرة.. وتحذير من مخاطر النظر إلى السماء/ فيديو جراف

فيها سم .. تحذير عاجل وخطير بسبب أدوية فاسدة

عاجل.. تفاصيل زلزال وقع بالقرب من دمياط | ماذا حدث ؟..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

اﻟﻤﺰﻳﺪ