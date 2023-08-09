المدعي العام الأمريكي يحصل على أمر تفتيش لحساب ترامب على تويتر

حصل المدعي العام جاك سميث على أمر تفتيش الحساب السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقع "تويتر" المعروفة حاليًا بمنصة "إكس".

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حصل سميث الذي يحقق في جهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 على أمر تفتيش حساب الرئيس السابق على تويتر في يناير، وفقًا للسجلات التي تم الكشف عنها مؤخرًا.

ومُنع موقع تويتر من إخبار ترامب بشأن البحث، لكن المنصة - التي تسمى الآن "إكس" - تم تغريمها 350 ألف دولار لفشلها في الوفاء بالموعد النهائي لتقديم السجلات بموجب أمر من المحكمة.

وقدمت الشركة السجلات في النهاية بعد ثلاثة أيام من هذا الموعد النهائي، وفقًا للإيداع.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهم المدعي الفيدرالي الخاص جاك سميث بأنه يسلب حقوقه في حرية التعبير.

وقال ترامب عبر منصته الخاصة “سوشيال تروث" إن المدعي الفيدرالي جاك سميث يسرب الإفادات بشكل غير قانوني للإعلام.