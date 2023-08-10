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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعد ترامب أمام المحكمة: الرئيس الأمريكي السابق غير مذنب بقضية الوثائق السرية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

قال والت نوتا، مساعد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه غير مذنب في تهم جنائية جديدة وجهها المحقق الخاص جاك سميث في قضية الوثائق السرية، في حين تم تأجيل استدعاء المتهم الآخر كارلوس دي أوليفيرا لأنه لا يزال ليس لديه محام في فلوريدا.

وكان ترامب قد تنازل في وقت سابق عن مثوله أمام المحكمة وأقر محاموه رسميا ببراءته.

ومثل دي أوليفيرا، مدير العقارات في منتجع ترامب في فلوريدا، ونوتا أمام محكمة اتحادية في فورت بيرس بولاية فلوريدا. وقد اتهموا بارتكاب جرائم متعددة تتعلق باحتفاظ ترامب غير القانوني المزعوم بالوثائق بعد ترك منصبه، بما في ذلك المواد السرية.

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تم توجيه الاتهام إلى ترامب ونوتا لأول مرة في هذه القضية في يونيو. وأضيف دي أوليفيرا كمتهم مشارك في لائحة اتهام ملغاة الشهر الماضي، إلى جانب اتهامات جديدة ضد ترامب ونوتا.

من المقرر الآن استدعاء دي أوليفيرا يوم الثلاثاء 15 أغسطس.

دونالد ترامب نوتا فلوريدا

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