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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سياسي أمريكي جمهوري يهاجم ترامب بسبب احترامه الكبير لبوتين

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

هاجم حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي بكلمات حادة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موبخا إياه على مدحه  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية.


اعتبر كريستي أن ترامب يتملق بوتين، قائلا: "فلاديمير بوتين  يقوم بفظائع ضد أشخاص مسالمين، لم يكن لهم هم إلا أن يعيشوا حياتهم بأمان.. يزعم دونالد ترامب، أن بوتين قائد عظيم".

وتابع :"إذا كان ترامب يعتقد أن بوتين زعيم رائع، فهنا نتسائل حقا عن الشخص وطريقة الحكم الذي نريده في البيت الأبيض؟".

تأتي تعليقات كريستي في أعقاب زيارة مفاجئة لأوكرانيا حيث التقى بالرئيس فولودومير زيلينسكي لتقييم المجهود الحربي ضد روسيا والمساعدات الأمريكية لكييف، حيث أعاد كريستي تأكيد دعمه لأوكرانيا.


قال كريستي: "يجب أن نجري الكثير من المناقشات حول الاستخدام المناسب للأموال الأمريكية ".

ويدور نقاش بين الجمهوريين حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا لصد الهجمات الروسية. 


سعى كريستي إلى تمييز نفسه عن بقية الجمهوريين من خلال الإعراب عن دعمه القوي لكييف.
كما زار نائب الرئيس السابق مايك بنس ، وهو مرشح رئاسي آخر ، أوكرانيا في يونيو لتأكيد دعم الولايات المتحدة للمجهود الحربي.

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