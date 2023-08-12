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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار نوح: الإخوان قتلوا محمد مرسي قهراً.. فيديو

نوح
نوح

قال مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الإخوان دخلوا الانتخابات الرئاسية بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية، معبراً:" الإخوان عملوا اعتصام رابعة بأمر من الغرب، وهنا تتجلى فكرة أن الإخوان ورقة يستخدمها الغرب لتقسيم الوطن".

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مختار نوح: خطاب منصة رابعة كان يصدر الوهم للمواطنين

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مختار نوح: التنظيم السري للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر


مخططات الإخوان

وأكد مختار نوح، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه بالفعل الغرب يستخدم الإخوان لتفتيت الوطن، مشيراً أن  أسرار الدول يأتي عليها الوقت ويتم الكشف عنها، قائلاً:"إحنا عرفنا بعض أسرار حرب روسيا وأوكرانيا وهي شغالة، فا كان من الطبيعي جداً نعرف أسرار الحكم الإخواني".

وتابع:" اعتقد أن محمد مرسي أراد تقييم التجربة الإخوانية في الحكم أثناء وجوده في السجن، وخيرت الشاطر غضب جداً وعرف أن ده مصطلح المراجعة".


مقتل محمد مرسي 


وأشار إلى، أن محمد مرسي ضحية المجموعة التي كان معاها داخل السجن، معبراً:" كان لازم مرسي يموت بسكته قلبية، مرسي ماكنش هيتحمل أد إيه هو ساذج".

وأشار إلى، أن الإخوان هم السبب الأساسي في مقتل محمد مرسي، وغداً سيعلم الإخوان التنظيم السري ماذا كان يخفي".

واستطرد:" صفوت حجازي مجرد متسلق كان يريد أن يكون رئيس وزراء فقط، وأيمن نور هو اللي كشف الاجتماع بتاع عمرو موسى  مع خيرت الشاطر وكشفه عن عمد علشان يحرق عمرو موسى".

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