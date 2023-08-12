مختار نوح: خطاب منصة رابعة كان يصدر الوهم للمواطنين

قال مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن خطاب منصة رابعة كان يصدر الوهم بصورة كبيرة للمواطنين، حيث كان ينادي الإخوان بالشعارات الإسلامية، ولكنهم ليس على الوعي الكافي بما يقولون.



وأضاف خلال برنامج الشاهد، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن جماعة الإخوان كانت ترغب في تنفيذ حكم الإسلام بالمجال السياسي، ولكن في الحقيقة هذه الجماعة غير مدركة لقوانين وشريعة هذا الدين، معبراً:"الذي يبالغ في السنن أشك في قدرته على تطبيق الأخلاق الإسلامية العادية".



وأضاف في حديثه، أن مسألة الاهتمام بالشكل والمظاهر والمناداة بالإسلامية أمر ظاهري فقط من أجل إقناع المواطنين بحكمهم، فالإخوان لا يعرفون شيئاً عن الإسلامية أو الجهاد في سوريا.



وتابع: "الشعارات التي كان يرفعها الإخوان بصورة مبالغ فيها يشبه تماماً اللاعب الذي يتعمد شرب الماء أمام الكاميرات وهو جالس، وهنا يمكن القول أن هذا اللاعب لا يملك زمام نفسه ويتظاهر بالاهتمام بالسنن، وتمر الأيام ويتم التأكد أنه بالفعل اهتمام ظاهري".



الحرب في أفغانستان



واختتم: "عندما كنا نجاهد قي افغانستان كنا نقوم بعمل بطولي وكنا بنطبع شرايط الفيديو بـ4 جنية، وهذه قضية إسلامية وكانت باكستان هي التي تقوم بإرسالنا".