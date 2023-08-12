مختار نوح يكشف تفاصيل خطة الإخوان لإنشاء دولة متنازعة في مصر.. فيديو

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في رابعة أو سيناء.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "الإخوان عملوا برلمان ومجلس شوري داخل اعتصام رابعة وكانوا يريدون إصدار قوانين، وهذه هي كانت نقاط تكوين ملامح الخطة لإنشاء دولة متنازعة، مكنش الموضوع ببساطة اعتصام لتنفيذ طلبات معينة ولكن مخطط لإنشاء دولة داخل دولة".

وتابع: "المشكلة في الـ 20% الذين كانوا يعلموا خطة الاعتصام، لأنهم يعلموا أن الاعتصام تكليف من الدول المشغولة بأمر مصر، بأنه لابد أن يقام مشروعيتين، والجيش لن يفصح عن هذا المخطط، لأنه الوحيد الذي يرقي لفهم خطوات هذا التكتيك، لأن هذا التكتيك يريد تمويل ولذلك فتحوا باب التبرعات رسمياً داخل الاعتصام، وحاولوا إنشاء شكل تنفيذي لهذا المكان".