مختار نوح:الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في رابعة أو سيناء

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن نظرية رابعة هي نفسها في السودان وليبيا وكل مكان، وهي أوامر بناء على الغرب، حيث طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في أي مكان في رابعة أو سيناء، على أن يكون لهذه الدولة مقومات.

وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الإخوان بالفعل بدأوا في تنفيذ مقومات الدولة، وهذه الحيلة معروفة في القانون الدولي بأنه لا يحصل التدخل إلا عند التنازع وموافقة الطرفين مشروعتين متنازعتين.

وأشار إلى أغلب الدول الغربية وافقت على هذا السيناريو، بأن يكون هناك مشروعية أخرى، حيث أقام الإخوان مجلس شورى في رابعة، وهذه كانت النقاط التي بينت ملامح الخطة.