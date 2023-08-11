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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار نوح : الإخوان جماعة اللا عقل وهم ضد الديمقراطية

مختار نوح
مختار نوح

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان كانوا واضحين جدًا بأنهم كانوا جماعة سمع وطاعة وجماعة  اللاعقل و جماعة ضد الديمقراطية، مؤكدًا أنهم جميعًا كانوا يعلمون ذلك.

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مختار نوح يكشف سر دفاع اليساريين والشيوعيين عن قتلة السادات


وأضاف مختار نوح خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن قضية اغتيال السادات كشفت العورات التي كانت في المجتمع المصري، والتي تبلورت مرة أخرى ورجعتنا للصفر في 25 يناير.


وأوضح أن تحالف القوى السياسية مع أي خصم لخدمة أفكارها ورغباتها، بغض النظر عما إذا كان هذا التحالف سيذهب به إلى الجنة أو سيذهب به إلى جهنم.


الموسم الثاني من "الشاهد"
تحت عنوان "شهادات على نصف قرن من عنف الجماعات الإرهابية في مصر"، ينطلق الموسم الثاني من برنامج "الشاهد"، تقديم الإعلامي محمد الباز، على قناة إكسترا نيوز، بدءا من الحادية عشر مساء اليوم الثلاثاء، وعلى مدار 30 يوماً.

 

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني من برنامج "الشاهد" شهادات جديدة عن نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.

مختار نوح الإخوان الباز الشاهد اخبار التوك شو

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