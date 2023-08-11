مختار نوح: 20% من معتصمي رابعة كانوا يعلمون تكليفات الغرب لهم

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن 20% من المعتصمين في رابعة كانوا يعلمون أن الاعتصام ليس تكتيكاً ولكن تكليفاً من الدول المشغولة بأمر مصر بأنه لا بد أن يكون هناك مشروعيتان.

وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا الكلام لن يقال لأن الجيش لن يقوله، الجيش أنقذ الموقف، لأنه الوحيد الذي يرقى لفهم خطوات هذا التكتيك.

وأشار إلى أن هذا التكتيك كان يرغب في أن يتم شكل الدولة من تمويل وغيرها، فتتحوا باب التبرعات رسميا في الاعتصام، وشكل الدولة، وعندما ادعوا بوصول الأسطول الأمريكي صاحوا في الاعتصام «الله أكبر».