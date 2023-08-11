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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مختار نوح: 20% من معتصمي رابعة كانوا يعلمون تكليفات الغرب لهم

مختار نوح
مختار نوح

قال مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن 20% من المعتصمين في رابعة كانوا يعلمون أن الاعتصام ليس تكتيكاً ولكن تكليفاً من الدول المشغولة بأمر مصر بأنه لا بد أن يكون هناك مشروعيتان.

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مختار نوح:الغرب طلب من الإخوان إنشاء دولة جديدة في رابعة أو سيناء

وأضاف، خلال حديثه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هذا الكلام لن يقال لأن الجيش لن يقوله، الجيش أنقذ الموقف، لأنه الوحيد الذي يرقى لفهم خطوات هذا التكتيك.

 

وأشار إلى أن هذا التكتيك كان يرغب في أن يتم شكل الدولة من تمويل وغيرها، فتتحوا باب التبرعات رسميا في الاعتصام، وشكل الدولة، وعندما ادعوا بوصول الأسطول الأمريكي صاحوا في الاعتصام «الله أكبر».

مختار نوح

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