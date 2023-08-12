مختار نوح: التنظيم السري للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر

قال المحامي مختار نوح، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن التنظيم السري للإخوان مشتت بعد حبس خيرت الشاطر، ويعمل بنظام اللجان النوعية.



وأضاف مختار نوح خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن محمد كمال الذي أسس اللجان النوعية بعد فض اعتصام رابعة، لافتاً إلى أن محمد كمال فصل عمل اللجان النوعية عن المكاتب الخاصة للتنظيم السري.

وأوضح مختار نوح، أن من ضمن أهداف حركة يناير المتمثلة في اقتحام أمن الدولة في مارس 2011، هي حرق الملفات الخاصة، لافتاً إلى أنه أثناء حرق ملفات أمن الدولة في دمنهور، اكتشف الإخوان أنه يوجد منهم من يعمل مع أمن الدولة في دمنهور.



وأشار مختار نوح، إلى أنه لابد من الربط بين النائب العام السابق هشام بركات وبين عبدالمجيد محمود وإفشاله لخطة التنظيم الخاص في سلسبيل، ولذلك كان عبدالمجيد محمود حازمًا لأقصى درجة، ولديه معلومات جيدة جدًا عن التنظيم الخاص للإخوان.