أحمد موسى منفعلا: اللي يعمل كده في بلده لا يفرق عن الإرهابيين

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب رشق زجاج عربات القطارات بالحجارة، قائلا:" يجب اتخاذ اجراءات رادعة ضد هؤلاء المخربين".

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اللي حصل من تكسير وتخريب ده والله محصلش في أي بلد في العالم، متابعا:" مفيش فايدة ليه كده".

وأضاف منفعلا:" والله اللي يعمل كده في بلده ما عنده ضمير ولا ذمة ولا يفرق عن المخربين والإرهابيين، متابعا:" دي فلوس الشعب مش فلوس وزير النقل ولا حد ده مالك انت".

وأكمل موسي،:" يجب محاكمة كل من يخرب لأن هذه أموال عامة ويجب اتخاذ إجراءات قوية وعرض من قام بهذا الأمر علي النيابة العامة".