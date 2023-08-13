المستشار معتز خفاجي: كنت أمنح جميع قيادات الإخوان مساحتهم الكاملة للدفاع عن أنفسهم

قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن أول قضية في معهد الأمناء كانت قضية مكتب الإرشاد، وظل المتهمون يثيرون الشغب، فأثبتت كل ما قاموا به في محضر الجلسة، وأمرت أمن القاعة بإعادة المتهمين لمحبسهم، وبدأت في تلاوة أمر الإحالة.

المستشار معتز خفاجي: أعطيت قيادات الإخوان المساحة الكاملة للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز": “أنني كنت أستقبل أعضاء مكتب الإرشاد وقيادات الإخوان المتهمين في قضية مكتب الإرشاد في غرفة المداولة، وأمنح كل منهم مساحته الكاملة في الدفاع عن نفسه وطلباته".

وتابع المستشار معتز خفاجي، أنه في إحدى الجلسات أحضرت مقعدا لمحمود عزت وتركت له المساحة بالحديث، لأن من أهم شروط القاضي أن يكون المتهم مرتاحا له، وكبار قيادات الإخوان حين يدركون أنه قضي الأمر، وأنهم سقطوا في قبضة القضاء، يتحولون إلى أشخاص مؤدبين.