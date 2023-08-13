معتز خفاجي: قضايا الإرهاب لها خصوصية نظرا لعدد المتهمين الضخم فيها

قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن الإجراءات القضائية في القضايا العادية وقضايا الإرهاب واضحة، لكن الخصوصية تكون في أعداد المتهمين، حيث يصل عددهم في بعض القضايا إلى 700 متهم.

معتز خفاجي: كل متهم من حقه الحصول على حقه في التقاضي

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل متهم يجب أن يحصل على حقه في التقاضي وتلاوة أمر الإحالة، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، ثم يتقدم الدفاع بطلباته مثل سؤال الشهود، والذين يكون من بينهم ضباط الأمن الوطني كشهود إثبات.

وأوضح أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا رغم أن البعض يرى الجريمة واضحة والتهمة واضحة، لكن إجراءات التقاضي يجب أن تكتمل حتى يصبح الحكم عليه جاهزا، هناك أدلة فنية وأدلة سمعية، ولو لم تكن الأدلة كافية يحصل على البراءة.