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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الليلة.. معتز خفاجي ضيف محمد الباز في "الشاهد"

محمد الباز والمستشار
محمد الباز والمستشار معتز خفاجي

يستضيف الإعلامى محمد الباز، فى حلقة اليوم من برنامج "الشاهد" فى موسمه الثانى، على شاشة "إكسترا نيوز"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، المستشار معتز خفاجى، الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، ليوثق شهادته على عنف الجماعة الإرهابية والجماعات التنظيمات التكفيرية، من واقع مناظرته للقضايا.

معتز الخفاجي ضيف محمد الباز اليوم في “الشاهد”

ويتحدث المستشار معتز خفاجى، عن تعرضه لمحاولات الاغتيال مرتين، من قبل الجماعة الإرهابية، كما يكشف تفاصيل مثيرة من حيثيات الحكم بالإعدام على الإرهابي عادل حبارة، ويكشف مفاجآت عن التحقيقات في أحداث مسجدي الفتح والاستقامة، وخلية داعش.

يذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس حتى 31 أغسطس، فى الساعة الحادية عشرة مساءً.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

محمد الباز إكسترا نيوز الشاهد محكمة الجنايات المستشار معتز خفاجي

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