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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المجلس العسكري في النيجر يكشف حقيقة تدهور حالة الرئيس بازوم

رئيس النيجر محمد
رئيس النيجر محمد بازوم

أكد المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، أن طبيب الرئيس محمد بازوم يزوره بشكل دوري.

وقال المجلس في تصريحات صحفية: "لم يرصد طبيب الرئيس بازوم عليه ولا على أفراد أسرته أي عارض صحي".

وأعلن المجلس العسكري في النيجر، اليوم الاثنين، جمع الأدلة اللازمة لمحاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى، وتهديد أمن الدولة.

وقال المجلس العسكري في النيجر: "الرئيس المعزول تواصل مع مواطنين ورؤساء دول أجنبية ومسؤولين في منظمات دولية".

وأضاف: "نجدد احترامنا القانون والتزامات بلدنا بشأن معاملة الموقوفين من أركان النظام المعزول".

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